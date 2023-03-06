قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة خلال شهر فبراير

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث مع محافظتى الغربية وأسيوط.

وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

تضمن التدريب عرض تقارير الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على الجاهزية والإستعداد ، لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة بهدف تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الإستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة طبقاً للتنسيقات.

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافه 10 كم ومعسكر إيواء عاجل ، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

كذلك تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف.

أسر الشهداء

وفى ختام فاعليات التدريب تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل الحفاظ على الوطن .

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمرور على عدد من فصول محو الأمية لمتابعة منظومة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة منها .

وفى إطار حرص قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على تنمية الوعى القومى وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

حيث شملت زيارة المشروع القومى للزراعات المحمية بكلاً من قاعدة محمد نجيب ومدينة العاشر من رمضان ، ومشروع زراعة وإستصلاح الأراضى الصحراوية بتوشكى ، ومحطة تحلية المياه بشمال سيناء.

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