رسالة الإمام | قبل خالد النبوى فنانون جسدوا شخصية الشافعي

أيام قليلة تفصلنا عن الماراثون الدرامي لشهر رمضان المبارك ، وينتظر عشاق الأعمال الدينية والتاريخية واحدة من أهم المسلسلات التي ستعرض في الشهر الكريم مسلسل “رسالة الإمام” بطولة الفنان خالد النبوى ونرصد فى السطور التالية أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الإمام الشافعي قبل خالد النبوى.

ابراهيم يسري

جسد الفنان الراحل إبراهيم يسري شخصية الإمام الشافعي في مسلسل “عصر الأئمة” الذي أنتج عام 1997 والذي تدور قصته حول حياة أئمة الإسلام الثلاثة وهم الإمام ابن حنبل والإمام الشافعي الإمام. مالك ، وشارك في البطولة إلى جانب إبراهيم يسري. كل من محمد رياض وعبدالله غيث وفايزة كمال ومنال سلامة وصفاء الطوخي ومفيد عاشور وأحمد فؤاد سليم ، والمسلسل من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج حسام الدين مصطفى.

إيمان البحر درويش

جسدت الفنانة إيمان البحر درويش شخصية الإمام الشافعي في مسلسل بعنوان “الإمام الشافعي” عام 2007 ، يتناول سيرته الذاتية التي أصبحت مع مرور الوقت من أبرزها. الأئمة الذين رسموا ملامح الفقه الإسلامي لقرون عديدة وحياته بين مكة والعراق ومصر.

عاكف نجم

جسد الفنان الأردني عاكف نجم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل بعنوان “الإمام” عام 2017. وقد عرض المسلسل قصة الإمام أحمد بن حنبل وكل مهيار خضور وسلوم حداد وقاسم محلو وجيانا عيد ، وشارك في العمل عاكف نجم وتأليف محمد الياسري وإخراج عبد الباري أبو الخير.

خالد النبوي

يجسد الفنان خالد النبوي شخصية الإمام الشافعي في شهر رمضان المقبل من خلال سلسلة “رسالة الإمام” لعلماء مصريين.

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

وشهدت فترة تواجد الإمام الشافعي تشتت مذهبي بين أتباع مدرسة الرأي وإمامها أبو حنيفة النعمان وأتباع مدرسة الحديث وإمامها مالك بن أنس مع ظهور تيارات فكرية أخرى كالصوفية والمعتزلة، حيث يلقي المسلسل الضوء على الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها مصر في هذه الحقبة من الزمن.

"رسالة الإمام " من بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.