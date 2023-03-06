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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. بيان قضائي عاجل بشأن مقتل شخص حرقًا في سيارته

بندر القرهدي ووالده
بندر القرهدي ووالده

أفادت قناة "العربية" بأن محكمة الاستئناف في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية أيدت اليوم الإثنين، حُكمًا بالقتل تعزيرا بحق قاتل الشاب بندر القرهدي  الذي لقي مصرعه حرقٌا داخل سيارته.

ونقلت "العربية" عن طه محمد القرهدي والد بندر قوله خلال مقطع فيديو: "الله ينصر الحق، يا رب ينصرنا"، فيما قال محامي أسرة المجني عليه، عبد العزيز القليصي، في فيديو بثه برفقة والد بندر القرهدي عبر حسابه في "سناب شات" من أمام محكمة الاستئناف، إنه تم تأييد حكم القتل بحق المتهم.

وكان المتهم اعترض الأسبوع الماضي على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، بقتله تعزيرًا.

تفاصيل الحادث

وتصدرت حادثة مقتل الشاب بندر القرهدي حرقًا داخل سيارته في السعودية حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ووقعت هذه الحادثة في محافظة جدة في ديسمبر من العام الماضي، وأثارت تعاطفًا كبيرًا، إذ أقدم الجاني على إشعال النار بسيارة المجني عليه؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بحروق بالغة.

وقال مستخدمون، إن الشاب الذي فارق الحياة كابتن طيار، ويُدعى بندر طه القرهدي.

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران.. تفاصيل مؤلمة بحادث بندر القرهدي

أشعلوا النار في سيارته.. تفاصيل مقتل بندر القرهدي على يد أصدقائه بالسعودية|فيديوجراف

وتداول مستخدمون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، حيث ظهر وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة "أنا شسويت؟"، فيما كانت النيران تلتهم جسده، ليفارق الحياة على إثرها.

وتم القبض على الجاني بعد وقت قليل من حدوث الجريمة، وتبين أنه مواطن سعودي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد البيان الرسمي للأمن العام أن الجاني أشعل النيران بسيارة المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، آنذاك، إن "المجني عليه مواطن في الأربعينيات من عمره، وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية، وتم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها باستخدام مادة البنزين، وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم".

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أشعلوا النار في سيارته.. تفاصيل مقتل بندر القرهدي على يد أصدقائه بالسعودية|فيديوجراف

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