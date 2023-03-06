بمشاركة طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل.. مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الإثنين، أن قاذفة القنابل من طراز "B-52h" التابعة لسلاح الجو الأمريكي تجري تدريبات جوية مشتركة مع القوات الجوية الكورية الجنوبية فوق شبه الجزيرة الكورية.

وعلى الرغم من أن الجيش الكوري لم يكشف عن تفاصيل التدريبات الجوية المشتركة، إلا أن التقارير تفيد بأن مقاتلات القوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز "F-15K" وغيرها من مقاتلات القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية كانت تستخدم لمرافقة قاذفات "B-52H" وإجراء تشكيل مشترك.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها القاذفة "B-52h" إلى شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى بعد أكثر من ثلاثة أشهر.

ووفقا للتقرير، يعتقد المحللون أنه قبل أسبوع واحد فقط من التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المسماة "درع الحرية"، أرسلت الولايات المتحدة قاذفات "B-52h" إلى شبه الجزيرة الكورية لتحذير كوريا الشمالية.

وقد أرسلت الولايات المتحدة قاذفات "B-1B" إلى شبه الجزيرة الكورية في الثالث من هذا الشهر لإجراء مناورات جوية مشتركة مع طائرات مقاتلة من طراز "F-15K" و "KF-16" للقوات الجوية الكورية الجنوبية. ويشار إلى أن الطائرة "mq-9"بدون طيار "ريبر" شاركت في المناورات.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الأسلحة الإستراتيجية الأمريكية في التجمع في شبه الجزيرة الكورية. وفي 25 فبراير، نشر أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية على منصة اجتماعية أن الغواصة الأمريكية من طراز لوس أنجلوس الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية "USS Springfield" قد أبحرت إلى قاعدة بوسان للقتال.

بالإضافة إلى ذلك، أبحرت المدمرة الأمريكية "رافائيل بيرالتا" التي تحمل صواريخ موجهة من طراز "إيجيس" إلى كوريا الجنوبية مؤخرًا.

ووفقا للتقارير، فإن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفاوضان أيضًا بشأن مسائل مثل دخول حاملة الطائرات "نيميتز" (cvn-68) إلى كوريا الجنوبية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية في السبت، أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي قررا إجراء مناورة عسكرية مشتركة واسعة النطاق "درع الحرية" من 13 إلى 23 من الشهر الجاري.