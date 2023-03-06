التموين بشمال سيناء: جولة تفقدية على معارض أهلا رمضان في نطاق العريش

تفقدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، عددا من معارض أهلا رمضان في نطاق مدينة العريش، بصحبة أجهزة الرقابية التموينية بالمديرية، فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها مديرية التموين لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث تم تفقد معارض أهلا رمضان، لمتابعة جودة المعروض من السلع الغذائية الأساسية والياميش والمكسرات المطلوبة خلال شهر رمضان المعظم.

٢٥% نسبة الخصم

وقالت رسلان، إن السلع بمعرض أهلا رمضان والشوادر التابعة للإشراف من جانب مديرية التموين بنسبة خصم ٢٥% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي.

وقد شملت الجولة أيضا، المرور على الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة أرصدة السلع والمواد التموينية وآلية الصرف للتجار حتي يمكن للمواطنين صرف مستحقاتهم عن مارس الحاري ٢٠٢٣م.