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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بالمسجد الأحمدي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقب صلاة المغرب، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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بدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية تلاها الشيخ محمد بسيوني، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أوضح فيها فضل هذه الليلة حيث قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -  " أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن" داعياً الجميع بالعفو والصفح حتى يتقبل المولى -عز وجل- مننا صالح الأعمال.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد جاد.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.

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محافظ الغربية الأوقاف الغربية المسجد الآمن الوطني الدكتور طارق رحمي الإبتهالات الدينية

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