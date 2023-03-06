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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسواق بورصات دول الخليج العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الاثنين متجاهلة انخفاض أسعار النفط، وقاد مؤشر دبي المكاسب بعد أكبر زيادة على الإطلاق يسجلها سهم شركة إعمار للتطوير خلال يوم.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، اليوم وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار أو 1.5% لتبلغ 84.53 دولار للبرميل في الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي إن القلق إزاء الطلب ربما يؤثر على أسعار النفط بعد أن حددت الصين أهداف نمو أقل من المتوقع، وفق وكالة "رويترز".

آداء الأسهم الخليجية

وأضافت "من المتوقع أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي سياسات نقدية أكثر تشديدا".

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.4% عند الإغلاق مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة بدعم من مكاسب أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك. وارتفع سهما مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7% وبنك الرياض 2.5%.

كما ارتفع مؤشر دبي 1.1% مدعوما بقفزة كبيرة لسهم إعمار للتطوير بلغت 14.9%، في أكبر مكسب له على الإطلاق خلال يوم، مما أضاف للقيمة السوقية للشركة 2.9 مليار درهم (789.67 مليون دولار).

أسواق الأسهم الخليجية تتفوق على العالمية في 2022.. تفاصيل

هبوط شديد في أسهم أسواق دول الخليج العربي

وأعلنت الشركة اليوم توزيع أرباح نقدية بواقع 52 فلسا للسهم عن العام المالي 2022.

وقفز سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 4.7%.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.9%، وهو ارتفاع لليوم الخامس على التوالي، مدعوما بمكاسب 1.4% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة.

كما زاد سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% وصعد سهم ألفا ظبي القابضة أكثر من 4%.

وارتفع المؤشر القطري 0.7% مع صعود معظم الأسهم على المؤشر. وتقدم سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.4%.

 

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