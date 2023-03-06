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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على غرار واشنطن.. الدفاع الدنماركية تتخذ إجراءات عاجلة بشأن "تيك توك"

صدى البلد

صرحت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الإثنين، أن وزارة الدفاع الدنماركية منعت موظفي وزارة الدفاع من استخدام التطبيق الصيني "تيك توك" على الهواتف المحمولة الرسمية وغيرها من الأجهزة.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، إن هناك "اعتبارات أمنية مهمة، مقرونة بمتطلبات عمل محدودة للغاية لاستخدام التطبيق"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".  

وذكرت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان أن الموظفين "يتعين عليهم  إزالة التطبيق الصيني من هواتف العمل والأجهزة الأخرى في أسرع وقت ممكن".

كما نصح البرلمان الدنماركي المشرعين والموظفين الحكوميين بعدم استخدام التطبيق في أواخر فبراير.

وقد استند ذلك القرار إلى تقييم للأجهزة الأمنية في البلاد بأن هناك تهديدًا بالتجسس.

وفي وقت سابق، أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها "مخاطر أمنية".

كما قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكية، إن حذف "تيك توك" خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة المخاطر التي يعرضها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة. حسبما ذكر موقع "ديلي ستار".

وترتبط هذه الخطوة بالإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع وكالات التجسس الصينية من الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة، لكنها قد تمنع أيضًا موظفي الحكومة من إضاعة الوقت على التطبيق.

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