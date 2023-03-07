شاهد.. محمد صلاح يؤدي تمارين رياضية داخل الجيم

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد صلاح عبر خاصية “الاستوري”، من داخل الجيم، عقب الانتهاء من تأدية التمارين الرياضية.

واستطاع كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ، بعد إحرازه لهدفين أمام فريق مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزي، ليصل للهدف رقم 129، متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد 128 هدفاً.

ونجح الفرعون المصري في تسجيل 129 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017/2018، ليتجاوز رقم المهاجم الإنجليزي روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا، ليصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي المستحدثة عام 1992، ليصبح رقم واحد في آخر 3 عقود لليفربول بسبب قيادته للفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومجموعة الأرقام التي كسرها مع النادي.