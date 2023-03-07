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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية من جامعة العريش لعلاج المواطنين بالمجان في حي الكرامة

قوافل طبية لعلاج
قوافل طبية لعلاج أبناء سيناء


 

تنظم جامعة العريش محافظة شمال سيناء   قافلة طيبة اليوم الثلاثاء،   بمنطقة حي الكرامة مدينة العريش،  ضمن خطة الجامعة لتنظيم القوافل  ،  وتفعيل لمبادرة فخامه رئيس الجمهورية حياة كريمه ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء و الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

 

التخصصات الطبية:

 

وأكد الدكتور وليد جمعة مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة  ، أن  القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية لخدمة أهالى حى الكرامة ، وصرف العلاج اللازم مجانا.

كما سيتم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة مجانا للمترددين على القافلة  

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  ان القافلة ضمن سياسة الجامعة نحو المشاركة في المبادرات الصحية وتأكيد للدور المجتمعي للجامعة في خدمة المواطنين. 

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تكريم قيادات تعليم شمال سيناء المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة

 

العريش قافلة طبية جامعه الاهالي

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