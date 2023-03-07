تكريم قيادات تعليم شمال سيناء المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة شمال سيناء، حفل تكريم لقيادات مديرية التربية والتعليم وموجهى عموم المواد والعاملين بالمجمع الخدمى للامتحانات المشاركين في فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسى الجارى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.، وذلك تقديرا وعرفانا بجهودهم المبذول في إنجاح المسابقة .

حفظة القرآن الكريم:

وشمل حفل التكريم الطالبات من حفظة القرآن الكريم وطالبات الدمج، وتكريم الرائدات المثاليات على مستوى المدراس، بمراكز المحافظة.

كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم، على تكريم المدرسة الحاصلة على المركز الرابع جمهورية فى مسابقة أحسن حديقة وأحسن مشتل.

حيث تم تسليم كأس المسابقة بحضور حسين العوضى الموجه العام للتربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.