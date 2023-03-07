أيقونات النجاح بعد تكريمهن من قرينة الرئيس يتحدثن عن تجاربهن.. فيديو

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بعنوان " السيدة المصرية وأيقونات النجاح، بعد تكريم السيدة انتصار السيسي، لـ السيدات التى قدمت أشياء جديدة ومختلفة".

وقام البرنامج باستضافة الكابتن هايدي السعيد المحكم الدولى، و ياسمينا السعيد المحكم الدولى، و المهندسة سيدة الشربيني رئيس جمعيى لدعم ذوى الهمم".

وقالت المهندسة سيدة الشربيني، إنها متخصصة فى الهندسة الوراثية، وأن دورها بدأ من 25 عامًا بعد أن انجبت نجلها إسماعيل وهو من ذوى الهمم، وأنه بعد اكتشاف عدم وجود الأجهزة المتخصصة فى المحافظة التى تعيش فيها " السويس" وتذهب لـ القاهرة بدأت فى عمل الجمعية.

ولفتت إلى أن التعامل مع ذوى الهمم اختلفت فى الماضى وعن الوقت الحالي، موضحة أن التعامل معهم فى الماضى أمر صعب، ولكن اليوم ذوى الهمم يحصلون على حقوقهم.

كما قالت ياسمينا السعيد المحكم الدولى، إنها مارست هى وشقيقتها هايدي لعبة كرة اليد، وبعد ذلك تم الاتجاه لـ التحكيم، وفى 2014 حصلوا على التحكيم الدولي، وأنه فى عام 2018 كان أول تحكيم لهم فى كأس العالم.

كما أكدت هايدي، أنها خريجة إعلام وشقيقتها خريجة صيدلة، وأن يمارسون اللعبة التى يحبها و فى نفس الوقت الدراسة لا تتأثر.