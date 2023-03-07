تقديم الخدمة لـ 34 ألف سيدة بحملة "حقك تنظمي" خلال يومين بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الثاني بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٧٣٧١ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، وبلغ عدد السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة إلى ١٠٧٨٤ سيدة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٣٤٤١٤ منتفعة، وعدد الحاصلات علي وسائل ٢١٩٥٦ سيدة خلال يومين منذ انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، هذا بالإضافة إلي تقديم خدمة الفحص بالسونار، وخدمات متابعة الحمل، والفحص الطبي في تخصص أمراض النساء والباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" انطلقت السبت الماضي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويتم تنفيذها في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "أولاد صقر، الزقازيق، منيا القمح، الحسينية، ابو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر، القنايات، كفر صقر"، لمدة ٥ أيام من ٤ حتي ٨ مارس الجاري.

وأشار وكيل الوزارة الي أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٦ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٤ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١١٥ طبيب مدرب، و ٣٤٣ ممرضة، و ٥٣١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وذلك بعد أن تم تدريبهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن وخدمات الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.