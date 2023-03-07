داليا مصطفى: أظهر بدور زوجة ياسر جلال في «علاقة مشروعة»

كشفت النجمة داليا مصطفى عن دورها فى مسلسل «علاقة مشروعة» للنجم ياسر جلال وآخرين، ومن المقرر عرضه على قناتى “الحياة" و"dmc"، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية، خلال السباق الرمضانى المقبل.

وأوضحت النجمة داليا مصطفى أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية زوجة النجم ياسر جلال، مشيرة إلى أنه يؤدي دور زوج لديه اهتمام بالمسئولية تجاه منزله، وحس رومانسى مرهف المشاعر، مؤكدة أنها تحمل له الكثير من الوفاء والإخلاص، لما يستحقه من المكانة الروحانية فى قلبها وغيرها.

وقالت إن لديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم فى المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تدور حولها أغلبية تفاصيل عرض حلقات العمل.

وأضافت أن الصديقة المقربة لها هى النجمة مى عمر، فتجمعهما علاقة صداقة قوية وحميمة داخل هذه الحبكة الفنية، فيتعدد الجمع بينهما فى الكثير من المشاهد بتعدد إطاراتها التى تكشفها الأحداث.

وأشارت إلى أن سرد أحداث المسلسل مختلف تمامًا عن باقى أعمالها السابقة، لافت إلى أنها متحمسة للمشروع والبناء الدرامى فيه تشويق كبير، وهذا اللون من المسلسلات “مش بيتعمل فى مصر”، ووصفته بأنه “حاجة جديدة عليها خالص”، وأنها ترفع القبعة للشركة المتحدة على أنها تقدم خلطة سحرية من أجمل المسلسلات وألوانا مختلفة هذا العام.

وأعربت داليا مصطفى عن سعادتها بالتعاون مع المؤلفة سماح الحريرى، فهى مؤلفة كبيرة ومتفوقة، وأيضًا المخرج خالد مرعى، فهو مخرج كبير وموهوب لا سيما، منوهة إلى أنها متفائلة به جداً، حيث تتمنى أن ينال تواجدها فى هذا الماراثون الدرامى استحسانا وردود فعل إيجابية وثناءً من قبل الجمهور.

وذكرت أن جميع كاست هذا العمل متميزين لأبعد الحدود، مشيرة إلى أنهم “بيشتغلوا على نفسهم ويطوروا مهاراتهم من عمل للآخر”، وجميعهم ملتزمون جداً فى حضورهم ومواعيدهم وأدوارهم، فهم نجوم من الطراز الرفيع لهذا الجيل وغيره.

مسلسل «علاقة مشروعة» مسلسل اجتماعى مكون من 15 حلقة، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار رومانسى تشويقى.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركتى «Forever Drama - مها سليم» و«Media Hub سعدى - جوهر»، ومن بطولة كوكبة ونخبة من النجوم، أبرزهم النجم: ياسر جلال، وداليا مصطفى، ومى عمر، وميمى جمال، ومراد مكرم، وعفاف مصطفى، وياسمين رحمى، وآخرين، وهو من تأليف سماح الحريرى، وإخراج خالد مرعى.

وعلى الجانب الآخر، نشرت النجمة داليا مصطفى مؤخرًا على حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام» صورة من مسلسل «البنات» الذى عرض عام 2003، وظهر بالصورة برفقتها كل من النجمة منة شلبى، وداليا البحيرى، وعلقت قائلة: "يرحم زمان وليالى زمان".

وآخر أعمال النجمة داليا مصطفى حكاية «مهلة أخيرة» من ضمن حكايات «فى كل أسبوع حكاية»، والذى عرض مؤخرًا على قناة CBC، وشاركها فى البطولة الفنان نور محمود وناهد رشدى وآخرون، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.