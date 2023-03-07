الخريطة الكاملة لمسلسلات MBC قبل عرضها في رمضان

تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" ، خلال شهر رمضان باقة واسعة من أضخم المسلسلات الدرامية التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين.

وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، وتنطلق الخريطة الدرامية خلال الشهر الكريم عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، لتوفر أفضل محتوي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

"الأجهر" – عمرو سعد

بعد النجاح الكبير الذي واكبه في رمضان الماضي يُطل النجم عمرو سعد مُجدداً عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال الدراما المميزة "الأجهر"، الذي تدور أحداثها في أجواء جديدة على الدراما المصرية وتم تصويرها في مدن غير تقليدية.

حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين....، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

"المداح أسطورة العشق"



"المداح أسطورة العشق" – حمادة هلال

إطلالة أخري جديدة النجم حمادة هلال عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، من خلال مسلسل "المداح أسطورة العشق"، بعد النجاح الكبير جداً الذي واكب عرض حلقات "المداح أسطورة الوادي" رمضان الماضي.

حيث يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاق مُختلفة حيث تتطور الأحداث وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت خاصة عندما يُرزق بطفل وتتداخل الأحداث عنما يُحاول البعض إيهامه بأن هذا الطفل ليس إبنه وإنما إبن الشيطان ويدخل في صراعات كثيرة ويضطر للسفر إلي بلاد كثيرة وبعيدة أملاً في الوصول للحقيقة.

مُسلسل "المداح _أسطورة العشق" من بطولة حمادة هلال، هبه مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، لوسي، خالد سرحان، عبد العزيز مخيون، أحمد ماهر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، وآخرين..، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

"تغيير جو" - منة شلبي

في إطلالة مميزة ونوعية تظهر النجمة منه شلبي عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث تظهر هذا العام ضمن أحداث مُسلسل "تغيير جو"، حيث تُطل بشخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات إجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماماً عندما تتعرف على أستاذ التاريخ "إياد نصار" الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الإجتماعية.

مُسلسل " تغيير جو"، من بطولة منه شلبي، ميرفت أمين، إياد نصار، ماجدة ذكي، أحمد مالك، شيرين، وآخرين... ومن تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف.

"اللعبة 3"

"اللعبة 3" – شيكو – هشام ماجد



للموسم الثالث على التوالي ومن خلال المُسلسل الكوميدي الأشهر يظهر النجمان شيكو، وهشام ماجد، في إطلاله مميزة لهما عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، من خلال المُسلسل الكوميدي "اللعبة 3" تحت شعار "اللعب مع الكبار"، حيث ينتقل كل من "مازو" و"وسيم " إلي أفاق مُختلفة من الألعاب والمُنافسات، والأفكار الغير تقليدية ويستعين كل منهم بأفراد فريقه وعناصر خارجية إضافية طمعاً في الفوز وجمع أكبر قدر من الأموال، ولكن مع تدفق الأحداث وإشتعال المُنافسة تنتظرهم الكثير من المشاكل التي تدور في كوميدي يومي شيق.

مُسلسل "اللعبة 3" من بطولة شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ميرنا جميل، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وآخرين..، من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

"الهرشة السابعة"

"الهرشة السابعة" – أمينة خليل



هل يختفي الحب بعد الزواج، زاوية إجتماعية يطرحها مُسلسل "الهرشة السابعة"، مع النجمة أمينة خليل عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، فبعد قصة حب رومانسية تنتهي بالزواج بين بطلي العمل، يتسرب الملل إلي الحياه الزوجية مع مرور السنوات، ويقع كل من طرفي العلاقة أسيراً للإحباط، فهل ينجح الزواج في الاستمرار رغم تحديات الوقت والغيرة والإغراءات وتحمل المسؤوليات.

مُسلسل " الهرشة السابعة" من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، حنان سليمان، محمد محمود، عماد رشاد، وآخرين...، من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، ومن إخرج كريم الشناوي.

"رشيد" – محمد ممدوح – ريهام عبد الغفور



في تناول درامي مُختلف ورؤية معاصرة تدور قصة المُسلسل الشيق "رشيد"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يُتهم رشيد بقتل رب عمله وسرقة أمواله ويُزجّ به في السجن، ويقضي رشيد أيامه مُحاولاً الهروب من محبسه والإنتقام ممن أدخله للسجن وحرمه من المرآة التي أحبها.

مُسلسل "رشيد" من بطولة محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، صلاح عبد الله، سيد رجب، هالة صدقي، محسن منصور، خالد كمال، تامر نبيل، وآخرين... ومن تأليف، وسام صبري، وإخراج مي ممدوح

"واخيراً" – نادين نجيم – قُصي خولي



في أحد الأحياء الفقيرة بمدينة بيروت تنطلق أحداث الساخنة الدراما اللبنانية المُميزة "واخيراً" مع النجمان نادين نجيم، وقُصي خولي، في إطلالة جديد عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، تدور القصة حول "خيال" التي تعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية والتي تقع في حب "ياقوت" السجين السابق الذي يعيش حياة غير مُستقره ويتورط مع بعض العصابات في عمليات اختطاف وقتل واتجار بالبشر.

مُسلسل "واخيراً" من بطولة قصي خولي، نادين نجيم، وآخرين... ومن تأليف وإخراج أسامة الناصر



"وش وضهرً" – ريهام عبد الغفور – اياد نصار



في تجربة درامية شديدة العذوبة والخصوصية، تدور أحداث مُسلسل "وش وضهر"، مع النجمان ريهام عبد الغفور، وإياد نصار، عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، حيث تقع الأحداث في مدينة طنطا عندما تضطر الظروف "جمال" لأن ينتحل صفة طبيب، وتضطر أيضاً "ضحي" للعمل كممرضه وراقصة شعبية، وتجمع الأقدار بينهما وتتحرك الأحداث صعوداً وهبوطاً ويُلقي المُسلسل الضوء على الكثير من التفاصيل اليومية والحياتية لأبناء أحدي المُدن البسيطة بعيداً عن أجواء العاصمة وكيف يُحاول البسطاء التعايش مع حياتهم والتغلب على الصعوبات بالأمل والحب.

مُسلسل " وش وضهر" من بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، إسلام إبراهيم، ثراء جبريل، ميمي جمال، محمود قابيل، محسن منصور، وآخرين...، ومن تأليف ورشة سرد وسيناريو حوار شادي عبد الله، أحمد بدوي، وإخراج مريم أبو عوف.



"الصندوق" – أحمد داش – هدي المُفتي



أحدث مُثيرة تحبس الأنفاس في الدراما المميزة "الصندوق" والذي يجمع عدد من النجوم الشباب في بطولة درامية ينطلقوا فيها عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، خلال شهر رمضان، تبدأ الاحداث خلال الاحتفال بعيد ميلاد "ريم" مع وصول هدية غامضة عبارة عن صندوق غريب يضم محتويات غير مفهومة ورسائل تطلب إنقاذ شخص قبل أن يُقتل وتتسارع الأحداث بصورة كبيرة ويدفع الفضول الأصدقاء الثلاثة "ريم"، "يوسف"، "يس" للبحث في محتويات الصندوق ومحاولة كشف غموض محتوياته.

مُسلسل "الصندوق " من بطولة أحمد داش، هدي المُفتي، علي قاسم، سماح أنور، وآخرين، ومن تأليف مُصطفي صقر، محمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم.