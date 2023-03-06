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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. خالد يوسف يستكمل تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو في سره الباتع.. تيسير فهمي تفتح أسرار التسعينيات بـ ماسبيرو

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

خالد يوسف يستكمل تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو بـ سره الباتع |خاص

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن المخرج خالد يوسف، انتهى من تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو والتى تعرض ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2023. 

وتم تصوير مشاهد المسلسل فى ديكور لميدان التحرير، كما استعان المخرج خالد يوسف بطبيب فى مشاهد المجاميع تحسبًا لحدوث أى إصابات نتيجة التدافع . 

بالملايين.. جوني ديب يحقق ثروة خلال أيام بعد بيع لوحاته عن نجوم هوليوود

أبهر الممثل الأمريكي جوني ديب العالم من جديد، بسبب مواهبه الفنية المتعددة، التي تكشفت بعدما أدارات له هوليوود ظهرها، أثناء النزاع القضائي بينه وبين زوجته السابقة آمبر هيرد. 

وإلى جانب الغناء والعزف وإحياء حفلات في عدد من الدول الأوروبية، كشف جوني ديب عن موهبة جديدة له وهي الرسم، وتقديم لوحات متقنة عن نجوم هوليوود، وأساطير الفن في العالم. 

مش هتخشي التليفزيون تاني | تيسير فهمي تفتح أسرار التسعينيات بـ ماسبيرو ..خاص

كشفت الفنانة تيسير فهمي، عن منعها من العمل في التليفزيون المصري أوائل التسعينيات بسبب خلافها مع مسؤول كبير هناك. 

وقالت الفنانة القديرة تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، للأسف تم منعي من العمل في التليفريون المصري والذي كان يسيطر على الإنتاج في مصر، بعدما حدث خلاف بيني وبين أحد المسؤولين عن الإنتاج آنذاك، وقال لي "مش هتخشي التليفزيون تاني" وقد كان، فلمدة خمس سنوات لم يعرض علي أعمال تليفزيونية من إنتاج التليفزيون المصري، حتي الأعمال التي كنت أعمل فيها لصالح القطاع الخاص لم تكن تعرض في مصر، إلى أن  عرض لي مسلسل " أبناء ولكن " في الدول العربية ، وفوجئت بالنجاح الكبير الذى حققه المسلسل، وأصبح القائمون على البرامج التليفزيونية والإذاعية هناك يطلبون مني الظهور من أجل الحديث عن هذا النجاح الكبير الذى حققه المسلسل ، فقد كانت الشوارع تخلو من المارة وقت عرضه. 

المخرج خالد يوسف خالد يوسف الممثل الأمريكي جوني ديب مسلسل “سره الباتع” سره الباتع الأمريكي جوني ديب الفنانة تيسير فهمى

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