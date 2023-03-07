هادي الباجوري يحسم الجدل حول انفصاله عن ياسمين رئيس .. القصة الكاملة

حسمت الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادى الباجورى الجدل حول انفصالهما بعد الجدل الذى أثارته مشاركتهما معا فى فيلمهما الأخير "أنا لحبيبى".

وأكدت ياسمين أنها تحب العمل مع طليقها هادي الباجوري لأنه يظهرها بشكل جيد في الأعمال، وآخر عمل بينهما كان فيلم "أنا لحبيبي"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، وحقق نجاحا كبيرا.

وبسؤالها عن صداقتها مع هادي الباجوري بعد الطلاق، أجابت قائلة: "أكدب ولا أقول الحقيقة.. ربنا يخليه لابنه".

من ناحية أخرى، رد المخرج هادى الباجورى على تصريحات ياسمين رئيس الأخيرة، من خلال برنامج “Et بالعربى”.

وقال هادى الباجورى: "ياسمين رئيس بالنسبة لي ممثلة شاطرة، وأحب أشتغل معها مرة ثانية".

انفصال ياسمين رئيس وزوجها

في شهر فبراير 2022، أعلنت الفنانة ياسمين رئيس انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتبت "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

الخلافات بين الزوجين

بدأت الخلافات بين ياسمين رئيس، وهادي الباجوري، تظهر أمام الإعلام، بعد تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعًا في تلك الفترة، والتي ردت عليها ياسمين برسائل غامضة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت ياسمين رئيس، في ذلك الوقت مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: “بلاش تبوسني”، واستمرا في كتابة الرسائل المجهولة حتى تم إعلان الأمر.

قصة زواجهما

تزوجت ياسمين رئيس من المخرج هادي الباجوري بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل "عرض خاص".

بدأت مشاعر الثنائي تتغير تجاه بعضهما، لكنها لم تترجم على أرض الواقع، إذ غابا عن بعضهما لمدة 5 أعوام قبل أن يعودا ويلتقيا فيقعا بالحب مجدداً.

كشفت ياسمين في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وأخيراً الـ"هيبتا" أو الحب الدائم، وأسفر الزواج عن طفل اسمه سليم.