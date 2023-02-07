لا أحد يعلم التفاصيل.. ياسمين رئيس تثير الجدل بهذا المنشور

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، منشورا، عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “آنا بحب ربنا وعارفه إنه بيحبني”؛ تعليقاً عن حكمة مكتوب فيها لان الله يحبك سيبعد عنك من لا يحبك.

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

شارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد، وقال الفنان كريم فهمي في منشور له عبر إنستجرام:" بعد تعب أعصاب أزمة منتصف العمر، هتتفرجوا على فيلم أنا لحبيبي، أوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق وهادي".