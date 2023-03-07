استشهاد 4 فلسطينيين وإسقاط مسيرة إسرائيلية.. أخر انتهاكات جيش الاحتلال في جنين

قامت قوات الأحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بقتل 4 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين، بحسب ماذكرته مصادر عسكرية إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن قوات تابعة للجيش وقوات تابعة لجهاز الشاباك، حاولت إلقاء القبض على منفذ عملية حوارة الأسبوع الماضي "حياً"، ولكنه قتل في العملية.

ولم يؤكد جيش الأحتلال الإسرائيلي رسمياً الخبر.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت أن قوات الأحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلاً.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك شاب فلسطيني، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم جنين، بينما أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الصدر.

وقال مراسل "وفا" إن قوات الاحتلال استهدفت بصاروخ أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه.

كما أعلنت "سرايا القدس" عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية منذ قليل من فوق سماء مخيم جنين.

حصار أخر بـ شرق نابلس

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 2 من الفلسطينيين، عقب محاصرة أحد المنازل قرب مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية الفلسطينية، في المخيم ماجد أبو كشك، إن قوات أحتلال إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف المخيم، وحاصرت منزل مواطن فلسطيني، في منطقة حي المعالي وسط إطلاق للنار.