عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة الأربعاء 8 - 3 - 2023

الصلاة
الصلاة

يبحث المسلمون كل يوم عن مواقيت الصلاة اليوم ، للالتزامهم وحرصهم على أداء الصلاة في أوقاتها المفروضة يوميا ، وفي هذا الإطار نقدم خدمة للمتابعين عن مواقيت الصلاة الأربعاء 8 - 3 - 2023.


وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 8 - 3 - 2023 ، 16 شعبان 1444 هجرية، بحسب تقويم صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها .. و5 كلمات مستجابة للصائمين

عجائب الصلاة على النبي ليلة النصف من شعبان.. 40 مكافأة ربانية

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 04:47
الشروق: 06/14
الظهر: 12:06
العصر: 03:28
المغرب: 05:59
العشاء: 07:16


مواقيت الصلاة في الاسكندرية

الفجر: 04:52
الشروق: 06:19
الظهر: 12:11
العصر: 03:32
المغرب: 06:03
العشاء: 07:21

مواقيت الصلاة في أسوان


الفجر: 04:43
الشروق:06:05
الظهر: 11:59
العصر: 03:22
المغرب: 05:54
العشاء: 07:07


مواقيت الصلاة في بورسعيد

الفجر: 04:43
الشروق: 06:10
الظهر: 12:02
العصر: 03:23
المغرب: 05:54
العشاء: 07:12

مواقيت الصلاة اليوم الصلاة مواقيت الصلاة الأربعاء مواقيت الصلاة في القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

خلّص على الأسرة كلها .. ننشر أسماء ضحايا جريمة الإسكندرية البشعة

جوجل يحتفل بيوم المرأة العالمي.. كيف بدأت تلك المناسبة؟

جريمة لا تغتفر..الحرس الثوري الإيراني مستعد لكشف المتورطين في قضية تسميم الطالبات

التعليم والبحث العلمي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للدقهلية

احم نفسك من النصب الإلكتروني بهذه الطرق |شاهد

لعب السهل الممتنع.. نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأبيض أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

يضعف الجسم ويضر القلب.. أطعمة تعالج نقص البوتاسيوم

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ