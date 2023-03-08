يبحث المسلمون كل يوم عن مواقيت الصلاة اليوم ، للالتزامهم وحرصهم على أداء الصلاة في أوقاتها المفروضة يوميا ، وفي هذا الإطار نقدم خدمة للمتابعين عن مواقيت الصلاة الأربعاء 8 - 3 - 2023.
وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 8 - 3 - 2023 ، 16 شعبان 1444 هجرية، بحسب تقويم صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجر: 04:47
الشروق: 06/14
الظهر: 12:06
العصر: 03:28
المغرب: 05:59
العشاء: 07:16
مواقيت الصلاة في الاسكندرية
الفجر: 04:52
الشروق: 06:19
الظهر: 12:11
العصر: 03:32
المغرب: 06:03
العشاء: 07:21
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجر: 04:43
الشروق:06:05
الظهر: 11:59
العصر: 03:22
المغرب: 05:54
العشاء: 07:07
مواقيت الصلاة في بورسعيد
الفجر: 04:43
الشروق: 06:10
الظهر: 12:02
العصر: 03:23
المغرب: 05:54
العشاء: 07:12