يبحث المسلمون كل يوم عن مواقيت الصلاة اليوم ، للالتزامهم وحرصهم على أداء الصلاة في أوقاتها المفروضة يوميا ، وفي هذا الإطار نقدم خدمة للمتابعين عن مواقيت الصلاة الأربعاء 8 - 3 - 2023.



وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 8 - 3 - 2023 ، 16 شعبان 1444 هجرية، بحسب تقويم صادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 04:47

الشروق: 06/14

الظهر: 12:06

العصر: 03:28

المغرب: 05:59

العشاء: 07:16



مواقيت الصلاة في الاسكندرية

الفجر: 04:52

الشروق: 06:19

الظهر: 12:11

العصر: 03:32

المغرب: 06:03

العشاء: 07:21

مواقيت الصلاة في أسوان



الفجر: 04:43

الشروق:06:05

الظهر: 11:59

العصر: 03:22

المغرب: 05:54

العشاء: 07:07



مواقيت الصلاة في بورسعيد

الفجر: 04:43

الشروق: 06:10

الظهر: 12:02

العصر: 03:23

المغرب: 05:54

العشاء: 07:12