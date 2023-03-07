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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها .. و5 كلمات مستجابة للصائمين

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ليلة النصف من شعبان ويومها، خاصة في الساعات الأولى من الليل والثلث الأخير والاستعداد لصلاة الفجر.

وفيما يلي نستعرض مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، 15 شعبان 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الصلاة

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان بمحافظة القاهرة 

الفجْر  ٤:٤٩ ص
الشروق  ٦:١٥ ص
الظُّهْر  ١٢:٠٧ م
العَصر  ٣:٢٨ م
المَغرب  ٥:٥٩ م
العِشاء ٧:١٦ م


مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان بمحافظة الإسكندرية
الفجْر ٤:٥٣ ص
الشروق  ٦:٢١ ص
الظُّهْر ١٢:١٢ م
العَصر ٣:٣٢ م
المَغرب ٦:٠٣ م
العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان بمحافظة الدقهلية
الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق  ٦:١٥ ص
الظُّهْر  ١٢:٠٦ م
العَصر ٣:٢٦ م
المَغرب  ٥:٥٧ م
العِشاء ٧:١٥ م
 

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان بمحافظة سوهاج
الفجْر ٤:٤٨ ص
الشروق ٦:١١ ص
الظُّهْر  ١٢:٠٤ م
العَصر  ٣:٢٦ م
المَغرب  ٥:٥٨ م
العِشاء ٧:١٢ م

 

الذكر


دعاء للصائمين في النصف من شعبان

اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين واغننا من الفقر.

يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعاً على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنساً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك.

اللهمّ ربّ السّموات السّبع وربّ الأرض، وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كلّ شيءٍ، فالق الحبّ والنّوى، ومُنزِل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته، اللهمّ أنت الأوّل فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اقض عنّا الدّين وأغننا من الفقر.

اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

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