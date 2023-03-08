وزة مكتئبة وتبحث عن عريس بعد وفاة حب حياتها.. شاهد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة على إعلان ظهر اعتبره البعض غريب من نوعه حيث يظهر فيه اوزة تبحث عن شريك لحياتها في مضمون غريب إعلان.





وبحسب ما ذكرته صحيفة تيم ريبابليكيان، انتشر الإعلان على مواقع التواصل والذي ترك فيه رقم هاتف للتواصل، وتفاعل معه الآلاف من الرواد، كما حصلت المديرة العامة لريفرسايد، دورى تامين، على أكثر من 320 رد فعل و50 مشاركة مع سعيها المستمر للعثور على شريك لـ Blossom، أوزتها المحبوبة.

وقالت تامين: "لقد استمتعت كثيرا اليوم.. بلوسوم"، كما أوضحت أن الأوزة أصبحت أرملة منذ وفاة شريكها منذ فترة طويلة بالعام الماضى.



وقالت تامين إن "الوحدة الجديدة التى تعيشها بلوسوم لم تزعجها كثيرًا حتى وقت قريب، لكن مع اقتراب موسم التزاوج، ازداد البحث عن رفيق"، وأضافت "الآن هى تتسكع أمام بابنا، تتغوط فى جميع أنحاء السجادة وتنقر على الزجاج، وكان على أن أنظف الزجاج واضطررت إلى تنظيف السجادة".