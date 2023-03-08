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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاده .. محطات فى حياة عادل أدهم

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عادل أدهم، أو كما عرف بلقب "برنس السينما المصرية"،حيث وبرع عادل أدهم فى تجسيد  شخصية الشرير بأكثر من صورة، منها الظريف والشرير الجاحد، والشرير البرنس .

ولد عادل أدهم في حي الجمرك البحري بالإسكندرية في 8 مارس عام 1928، وكان والده موظفًا كبيرًا بالحكومة ووالدته تركية الأصل.

وانتقلت الأسرة للإقامة هناك وكان عادل صغيرًا وما زال في المدرسة الإبتدائية وكان يمارس رياضة ألعاب القوى ثم اختار رياضة الجمباز وكان متفوقا فيها بين زملاؤه، ومارس أيضا رياضة الملاكمة والمصارعة والسباحة، وذاع صيته في الإسكندرية وأطلق عليه لقب «البرنس».

بدايته في السينما كانت في عام 1945 في فيلم ليلى بنت الفقراء، حيث ظهر في دور صغير جدًا كراقص، ثم كان ظهوره الثاني في مشهد صغير في فيلم «البيت الكبير»، ثم عمل كراقص أيضا في فيلم «مكنش على البال» عام 1950، ثم ابتعد عن السينما واشتغل في سوق بورصة القطن، وظل يمارسها إلى أن أصبح من أشهر خبراء القطن في بورصة الإسكندرية، وبعد التأميم ترك سوق البورصة وفكر في السفر، وأثناء إعداده أوراق السفر تعرف علي المخرج أحمد ضياء حيث قدمه في فيلم «هل أنا مجنونة» في عام 1964.

حصل عادل أدهم على عدة جوائز ومنها من الهيئة العامة للسينما، ومن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وكذلك من الجمعية المصرية لفن السينما. وفي عام 1985 حصل على جائزة في مهرجان الفيلم العربي بلوس أنجلوس في أمريكا، وكرم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1994، والمهرجان القومي الثاني للأفلام المصرية عام 1996.

شارك ومثل في الكثير من الأفلام حيث اشترك بـ 84 فيلم ومن أهمهم فيلم «النظارة السوداء» عام 1963، وفيلم «الجاسوس» عام 1964، وفيلم «جناب السفير» عام 1966.

أطلق عليه لقب «برنس السينما المصرية» حيث أبدع في جميع أدواره التي جسدها وكان أبرع أدواره في فيلم «المجهول» مع الممثلة سناء جميل.

رحيل عادل أدهم 
رحل الفنان الكبير عادل ادهم عن عالمنا  في 9 فبراير 1996  بعد مسيرة فنية حافلة حصل فيها على الكثير من الجوائز، لدرجة جعلت منه أحد أشهر ملوك الشر على شاشة السينما المصرية .

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الفنان عادل أدهم ذكرى رحيل عادل أدهم عادل أدهم

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