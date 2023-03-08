لتوسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية|الشباب والرياضة بدمياط تنفذ مشروع «ألف بنت ألف حلم»..صور

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار "ألف بنت ألف حلم " بمركز شباب أولاد خلف التابع لإدارة فرع الروضة، .

الفاعلية تنظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الرياضة، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

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