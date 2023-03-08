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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية|الشباب والرياضة بدمياط تنفذ مشروع «ألف بنت ألف حلم»..صور

الكره النسائية
الكره النسائية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار "ألف بنت ألف حلم " بمركز شباب أولاد خلف التابع لإدارة فرع الروضة، .

الفاعلية تنظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الرياضة، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة. 

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات بمليون و100 ألف جنيه في دمياط

 

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دمياط وزير الشباب وزير الشباب والرياضة كرة القدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الكرة النسائية

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