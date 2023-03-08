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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في اليوم العالمي للمرأة.. نيكول سابا: كل عام وانت قوية ملهمة ومعطاءة

نيكول سابا
نيكول سابا

احتفلت الفنانة نيكول سابا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت نيكول سابا في منشور لها: “كل عام وانت أساس المجتمع، كل عام وانت قوية ملهمة حكيمة ومعطاءة كل عام وكل نساء الأرض بخير”.

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آخر أعمال نيكول سابا

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال المطربة نيكول سابا مشاركتها في مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضة في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي، إلى جانب كلا من محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة، وحققت المسرحية أنذاك نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها في السعودية.

أما عن أخر أعمال الغنائية فكانت قد طرحت أغنية بعنوان “سمكة قرش” من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها.

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