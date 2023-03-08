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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يستعد للعودة إلى جالطة سراي بسبب إيكاردي

صدى البلد

كشف تقرير صحفي اليوم، الأربعاء، عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي معارا من جالطة سراي التركي.

ووفقا لتقارير تركية، فإن مصطفى محمد يقترب من الرحيل عن نانت، حيث إن النادي الفرنسي لم يفعل بند شراء عقد الفرعون المصري المعار لنهاية الموسم.

وأوضح التقرير، أن مسئولي نانت غير راضين تماما عن المعدل التهديفي لمصطفى محمد، وهو ما يهدد لاعب الزمالك السابق، بالعودة مجددا إلى صفوف جالطة سراي في الموسم الجديد لاستكمال عقده.

ويشار إلى أن أنباء رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف جالطة سراي عقب نهاية إعارته من باريس سان جيرمان، تمهد لعودة مصطفى محمد للفريق التركي.

ويصوم مصطفى محمد عن هز الشباك، حيث كان آخر هدف سجله في مرمى مونبيليه يوم 15 يناير الماضي بالدوري.

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