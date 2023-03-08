تصحيح المعلومات الخاطئة.. جلسة حوارية مع المرضيات بمستشفى سرطان الأقصر

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، جلسة حوارية مع عدد من السيدات مرضي الأورام السرطانية بالمستشفى، وذويهم والتى حملت عنوان "السرطان فى عيون الإعلام"، .

الجلسة أقيمت على هامش اليوم العالمى للمرأة، وأدارتها الإعلامية رنا عرفة، ومشاركة من الدكتور عماد شاش، رئيس قسم الأورام بمستشفى شفاء الأورمان، والإعلامية مى عبدالعظيم، بحضور أكثر من 70 سيدة من المرضي وذويهم.



قال الدكتور عماد شاش، رئيس قسم الأورام بالمستشفى، إن هناك معلومات شائعة عن السرطان فى المجتمع مرتبط دائما بالوفاة وكثير من المرضي يرفضون العلاج إلا فى مراحل متقدمة من المرض ونتيجة لذلك تم عمل استبيان استقصائى على 487 مريض ومرافق للمرضي لمعرفة كيف تصل المعلومات المغلوطة لهم.

وأضاف أنه من ضمن المعلومات التى تناولها الاستبيان، أن أخذ عينة يساعد على انتشار المرض، موضحا أن 45% أجمعوا على هذا الاعتقاد، كما أن 31% أنه مرض معدى بجانب 15% يعتقدون أنه يمكن الشفاء من السرطان من خلال تناول الأعشاب، كما أن 44% يمكن أن يخوضوا التجربة .

وأضاف أن هناك نحو 90% يعتقدون أن السرطان يتغذى على السكر، ببنما 10% فقط يرون أن هذا خطأ.

وأوضح أنه من خلال الاستبيان تم التوصل إلى أن 18% يحصلون على المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، 24% يحصلون على المعلومات من مواقع الإنترنت، فيما يحصل 18% على المعلومات من المريض، وكذلك 18% يحصلون على المعلومات من مرافقين المرضي، وهناك 19% يحصلون عليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ببنما 3% فقط بحصلون على المعلومة من الفريق الطبي.

وطالب بضرورة التوسع في برامج التوعية وأن تحرص الأفلام والمسلسلات العربية على طرح حالات متعافية من السرطان باعتبارها نقط مضيئة تساعد في زيادة نسب الشفاء للمرضي من خلال طرح قصص واقعية تدعم حملات التوعية.

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