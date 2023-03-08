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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن هذه المناطق بالدقهلية غدًا

مياه
مياه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدًا الخميس الموافق 9 مارس الجاري من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 3 مساء من ذات اليوم عن مدينة طلخا بالكامل ومدينة نبروه لإجراء أعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياه طلخا. 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى  ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية داخل المحطة المشار إليها وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي مدينة طلخا بالكامل ومدينة نبروه..
وقد وجّه "د. مختار" لـ رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

 وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار اليها..
وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق مدينتي طلخا ونبروه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقهما ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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