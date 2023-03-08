خالد الجندي في اليوم العالمي للمرأة: الشهداء نتاج التربية على يد الصالحات

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشعب المصرى باليوم العالمى للمراة، وكذلك يوم الشهيد، قائلا: "النهارده اليوم العالمى للمراة، وبكرة هنحتفل بيوم الشهيد، وأنا مشوفتش تداخل زى الاحتفالين دول، فلولا المرأة القوية المؤمنة المحتسبة ما كان شهداء أصلا".

اليوم العالمي للمرأة

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: "تعريف الشهيد له تعريفات كثيرة جدا، من هو ضحى من أجل وطنه وعرضه، وضحى من أجل الله، والشهامة والرجالة، وانا بقول لكم الشهداء نتاج أسر محترمة عرفت حق الوطن والله، لولا المرأة ما كان الرجال وما كان الأبطال من الشهداء، لولا المؤمنات من النساء ما كان لدينا شهداء، هم اللى ربوا وتعبوا عشان يخرجوا لنا الأبطال أهل الشهامة والرجولة شهداء الوطن".

غني عفيف النفس

وفي وقت سابق أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو مؤثر للفنان سامح حسين، خلال حوار سابق له مع الإعلامي عمرو اللييثى، على قناة الحياة، يتحدث فيه عن ظروفه الاجتماعية الصعبة فى بداية حياته، وإنه كان يتناول بقايا الطعام التى كانت تحصل عليها والدته من الأقارب بزعم إطعام الطيور التى تربيها فى البيت، حيث قال: "عشنا فترة صعبة جدا لكن كان عندنا عزة نفس.. والدتي كانت تروح لأقاربنا وتقول إننا بنربي فراخ في المنور، ويدوها بقايا أكل للفراخ، لكن الحقيقة إحنا كنا الفراخ اللي بناكل البواقي.. بدأت أشتغل من صغري.- أنا عندي ألم في فقرات الظهر السفلية من أيام دراستي في الجامعة، لإني كنت محتاج فلوس جنب الدراسة.- اشتغلت فواعلي أشيل طوب ورمل وأطلع عمارات".

وعلق خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، السبت، على حديث الفنان سامح حسين، قائلا: "الفنان الكبير اوى سامح حسين، شوفوا قد ايه العظماء عظماء قد ايه طغت عليه الدنيا، الله على الكلام خبطت على كل البيبان بالحلال، سلام الله كل غنى بالله شريف ومتعفف، هذه دعوة إلى الغنى والثقة في الله".