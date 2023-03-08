عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منها 20% لصالح الخزانة العامة.. رسوم ترخيص إعلانات الطرق بالقانون

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق

نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وجاءت ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وفقًا للقانون كالتالي:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

ترخيص تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الخزانة العامة للدولة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

إعلان عاجل من تركيا بشأن وقوع زلازل قوية وتسونامي في البحر المتوسط

ترشيحاتنا

زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات .. تفعيل حزمة اجتماعية بـ 190 مليار جنيه

عبوات غذائية للمعيلات.. الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة| فيديو

مدبولي يتحدث عن دعم رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز

الجرام نزل 135 جنيها .. أسعار الذهب اليوم

بعد تصريحاتها وظهورها اللافت.. صور آثارت ضجة ل شيري عادل

الصحف التركية تبرز تصريحات سامح شكري حول الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. ميار أبو كتير: أرجو تشريع قانون يحمي السيدات من الإهانة

في اليوم العالمي للمرأة.. أمراض لن تتوقعها تصيب السيدات

وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

فيديو

سامح ضحية حادث قليوب.. زرع كلى لتعود له الحياة ومات بسبب القطار|تغطية خاصة

هبوط يضرب الذهب ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ