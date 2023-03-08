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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قائمة المنقولات الزوجية اتق الله فى كريمتنا ..أول تعليق لعريس الإسكندرية عليها

صدى البلد

أعرب كريم المنياوي ، عريس الإسكندرية ، عن امتنانه من موقف والد عروسة عصام على محمد ، عروس الاسكندرية ، أثناء عقد قرانه على زوجته انجى حيث تفاجأ أثناء إمضاءه على قائمة المنقولات الزوجية فوجد مكتوب  فيها عبارة “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتق الله فى كريمتنا”.

وأضاف المنياوي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم  الأربعاء ، أنه تفاجأ بما شاهده فى قائمة المنقولات الزوجية، مؤكدًا أنه تعهد بوضع عروسه فى عينيه وأن يعاملها بما يرضى الله وألا يتخلى عنها نهائيا وأن يكون لها الزوج والحبيب.

 حجم المسؤولية

وتابع :"، ما شاهدته من أسرة العروس يزيد من حجم المسؤولية، مؤكدا أن العلاقة الزوجية من أهم العلاقات الإنسانية المبنية على الحب والمودة والعلاقة الطيبة"، موضحًا أن زوجته لا تقدر بمال.

وأشار المنياوي ، إلى أن الخطبة كانت جميلة وفى مكان جميلة  فى محافظة الإسكندرية ، وقد وصارحت بكل الايجابيات والسلبيات لدى  ومتفقين على كل شيء ، لافتا إلى أن ليلة الزفاف سيكون مفاجأة داعيا الاعلامية انجى انور على ليلة الزفاف .

وردت زوجته انجى عصام ان زوجها طيب القلب واحبه جدا ووقف بجانبي  أثناء تقديمى لكلية الشرطة وكريم زوجي سخي للغاية وكانت اول هدية لى كانت مشغولات ذهبية وبعدها أهداني هاتف "آيفون " الحديث ولا يبخل علي بأي شيء سوء هدايا أو أموال وهو كريم للغاية .

 

زفاف الاسكندرية العلاقة الزوجية مشغولات ذهبية قائمة المنقولات قائمة المنقولات الزوجية

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