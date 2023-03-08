مؤسسة حياة كريمة تقدم برامج لتمكين المرأة في دورات تدريبية

قالت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة وضعت دورات تدريبية للمرأة المصرية لأنها أساس المجتمع المصري ككل.

وأضافت يوستينا خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الدورات التدريبية المخصصة للمرأة بمؤسسة حياة كريمة لخدتها وخدمة أسرتها تشمل حملات توعوية لكيفية خدمة الاسرة والاطفال، وأيضا إقامة دورات تدريبية عن كيفية فض النزاع بين المرأة وزوجها وكيفية حل الخلاف بينهما، كل ذلك يتم من خلال دورات تدريبية قبل الزواج.

برامج تدريبية لتمكين المرأة .. حياة كريمة

واكملت مدير قطاع الفئات الاولى بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة، أن بعض الزيجات يتم وضع دعم مناسب إذا تعرضت المرأة لعنف من قبل الزوج، مضيفة أن المؤسسة تعد المرأة بكيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة فى المنازل، وتوعيتهم عن الشمول المالي وكيفية البدء فى المشروعات وكيفية الحفاظ على البيئة.