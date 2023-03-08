الفوز أنقذه..هل كان الزمالك ينوي الإطاحة بـ فيريرا حال الهزيمة من الترجي؟

أكد الإعلامي إسلام صادق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ساهم في بقاء البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": " كان هناك نية لرحيل البرتغالي فيريرا عن تدريب فريق الزمالك في حال الخسارة من الترجي التونسي أو التعادل وكان القرار بإجماع مجلس إدارة النادي في الزمالك هو الإطاحة بالبرتغالي فيريرا ".

وأضاف:"أسامة نبيه أبلغ إدارة الزمالك أن مباراة الترجي أمس هي الأخيرة في تدريب الفريق الأبيض".