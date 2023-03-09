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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يودع دوري أبطال أوروبا وميلان إلى ربع النهائي

صدى البلد

ودع فريق توتنهام الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور 16، وذلك بعد التعادل السلبي مع إي سي ميلان الإيطالي، في المباراة التي جمعتهما، في إطار مباراة الإياب.


وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 1-0، مما جعله يتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.


وشهد الشوط الأول محاولات من جانب الفريقين من أجل إحراز اهداف ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.


وفي الشوط الثاني حصل روميرو، مدافع فريق توتنهام على بطاقة حمراء، حيث حصل على على بطاقة صفراء في الشوط الأول، ثم بطاقة أخرى ليغادر أرضية الميدان.


وحاول فريق توتنهام تسجيل أهداف ولكنه لم ينجح في ذلك وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.


تشكيل توتنهام 


فورستر- روميرو – لينجليت – بن دافيز – إيميرسون- سكيب – هويبيرج – بيرسيتش - كولوسيفكي – سون - كين


تشكيل ميلان:


ماينان - توموري – شاو – كالولو – ميسياس - كرونيتش – تونالي – هيرنانديز- دياز – لياو – جيرو.

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