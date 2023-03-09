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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والدة الشهيد أحمد حسين: وحشتنى  يا طيب وولادك ذكراك اللى باقية

والدة الشهيد
والدة الشهيد

ستظل أرواح شهدا ء مصر للأبطال  تحلق فى السماء ؛ شهداء التضحية والعطاء قدموا  لمصر أغلى ما يملكون عمرهم وحياتهم، فمصر تستحق كل شيء حتى لو كان التضحية بالروح والدم فمصر باقية وجميعنا راحلون.

وتحدثت والدة الشهيد المقدم أحمد حسين والذى كتبت له الشهادة في شهر كريم وهو شهر رمضان في عام ٢٠١٧ بطلقات غدر  أثناء توجهه إلى عمله.

حيث كان آنذاك رئيس مباحث مركز شرطة شربين ووالده أيضا كان شهيدا وهو العميد حسين سيد أحمد والذى أصيب بنزيف بالمخ عام ١٩٨٨ عندما كان مأمورا لمركز شرطة المنصورة  ليصبح شهيدا متأثرا بإصابته أثناء عمله .

حيث قالت" المهندسة سلوى فهيم والدة الشهيد مقدم أحمد حسين " كنت يا  أحمد  بطل لحد اخر نفس واجهت عدوك وانت واقف على رجلك   طول عمرك شجاع حتى وقت  استشهادك و كان اصعب يوم فى حياتى مش مصدقة ان الغدر يكون لانسان بيحب شغله وبلده ، احمد كان بيضحك يوم استشهاده؛  كان من أطيب الناس وأحبهم ".
وواصلت " احمد الله يرحمه  عيد ميلاده مر من اسبوع،  عيدك فى الجنة يا حبييى ربنا ينتقم من اللى حرمونى منه وحرموا  كل ام شهيد  وبشكر الرئيسى السيسى على مساندته لاهالى الشهداء وعلى تكريمه السابق ليا اكتر من مرة ولزوجة وابناء الشهيد'.

وأضافت" لازم نقف مع البلد اللى قدمت المئات من الشهداء ، الظروف مهما كانت صعبه هنعديها عشان مصر ، ربنا يحفظها وشعبها الطيب".

https://fb.watch/j8U9NUUfEr/

 

يوم الشهيد رئيس مباحث أبناء الشهيد مركز شرطة شربين مركز شرطة المنصورة الرئيسي السيسي

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