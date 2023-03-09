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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض على موبايل شاومي Xiaomi جديد بـ 2400 جنيه فقط

عرض على موبايل شاومي
عرض على موبايل شاومي Xiaomi جديد بـ 2400 جنيه فقط

بعد مرور 3 أشهر عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شاومي Xaiomi Redmi A1 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.  

 

و لحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهند خصم كبير على هاتف شاومي Redmi A1 ليبلغ سعره النهائي 6500 روبية هندية (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري تقريبا ).

عرض على موبايل شاومي Xiaomi جديد بـ 2400 جنيه فقط

مواصفات هاتف شاومي Redmi A1

 

جاء هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع  LCD، بجودة عرض HD+، بدقة 1600 × 720 بيكسل.

 

و يعمل هاتف شاومي Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع  Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 سعة 32 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر فتحة بطاقة microSD.

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يقدم هاتف شاومي  Redmi A1 على كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتي الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة،  وكاميرا أخرى إضافية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.2).

 

يحتوي الهاتف Redmi A1 على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 10 وات.

شاومي Xaiomi Redmi Redmi A1 مواصفات هاتف شاومي Redmi A1

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