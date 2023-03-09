إيرانية الصنع.. القوات الأوكرانية تسقط 8 طائرات مسيرة و34 صاروخاً أطلقتها روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن روسيا أطلقت 81 صاروخًا و8 طائرات بدون طيار على أوكرانيا منذ فجر اليوم، لافتًا إلى أنه تم إسقاط 34 صاروخًا منها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنه تم إسقاط 34 صاروخ كروز و4 مسيرات من طراز شاهد الإيرانية أطلقتها القوات الروسية تجاه المدن الأوكرانية.

وعلى جانب آخر، قال المشغل الأوكراني لمحطة زابوريجيا النووية، إن المحطة انقطعت عنها الكهرباء بعد ضربة صاروخية روسية.

وقد انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على حسب ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الخميس، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.

كما أعلنت شركة توليد الطاقة النووية الأوكرانية، أن وقود عمل المولدات الاحتياطية في المحطة زابوريجيا النووية يكفي 10 أيام فقط ونحذر من عواقب إشعاعية.

ومن جانبها، أعلنت سلطات مدينة زابوريجيا الموالية لروسيا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء عن المحطة الطاقة النووية زابوريجيا.

وقالت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا، إن أوكرانيا أوقفت كامل إمدادات الكهرباء عن المحطة النووية.

وأضافت السلطات الموالية لروسيا، أن تصريحات كييف بشأن انقطاع إمدادات الكهرباء عن محطة زابوروجيا مجرد استفزاز.