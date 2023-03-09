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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البولندي يبدي استعدادًا لتسليم طائرات «ميج-29» إلى أوكرانيا

صدى البلد

  أبدى الرئيس البولندي أندريه دودا استعداد بلاده لتسليم طائرات مقاتلة من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا لمساعدة جيشها على صد العمليات العسكرية الروسية.
وقال دودا في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية: "نحن مستعدون لتسليم ما تبقى لدينا من طائرات ميج 29 وأنا متأكد من أن أوكرانيا ستكون مستعدة لاستخدامها على الفور".
وأكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" مهم وضروري للغاية.. معربًا عن ثقته في أن القوات المسلحة الأوكرانية تريد أن تكون "على مستوى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبالتالي سترغب في استخدام الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16".
وميدانيا، أعلنت السلطات في كييف تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وسماع دوي انفجارات رافق ذلك انقطاع تام للكهرباء في أنحاء متفرقة.. وأقر عمدة كييف فيتالي كليتشكو بوقوع انفجارات في المدينة، فيما ذكرت قنوات محلية أن الضربات نفذت بصواريخ مجنحة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الفيلق الأول للجيش الروسي بدأت "عملية تحرير" مدينة كراسنوجوروفكا التي تستخدمها القوات الأوكرانية لقصف مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القوات الروسية استهدفت كراسنوجوروفكا بقذائف صاروخية من طراز "جراد" و"توس-1"، وباشر مقاتلون من الفوج رقم 11 بالتمركز في ضواحي المدينة.
يذكر أن القوات الأوكرانية تستخدم كراسنوجوروفكا، الواقعة شمال أفدييفكا، كنقطة تمركز لقصف مدينة دونيتسك بالمدفعية والصواريخ.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".
 

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