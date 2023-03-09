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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب صيادو بحيرة البردويل بسيناء على صناعة الشباك

تدريب الصيادين على
تدريب الصيادين على صناعة شباك الصيد

تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي محافظة 

شمال سيناء،  برنامج تدريبي على تصنيع شباك الصيد القانونية، من خلال جمعية كنوز البردويل  ببئر العبد ، تحت رعاية على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة..حيث يقوم بالتدريب خبراء مختصين لتعليم  عملية التصنيع والتجهيز لها.. حيث يستهدف البرنامج تدريب  الصيادين العاملين فى بحيرة البردويل بهدف تعزيز القدرات لديهم.

 

شباك الصيد القانونية:

 

وقال المهندس سامي الهواري،  رئيس الجمعية، أنه  يتم تدريب الصيادين على مهن صناعة شباك الصيد القانونية،   عند استخدامها في عمليات الصيد التى تمارس على مسطح بحيرة البردويل .

حيث يتم تعريف الصياد بالمقاسات الطولية والعرضية لشباك الصيد بحسب الحرفة، ومسافات وضع الفلين والرصاص بشكل قانونى.

كما يتم تنفيذ ندوات توعية للصيادين حول المخزون السمكى والحفاظ عليه، وفى ختام كل دورة يتم دعم احتياجات الصياد من شباك الصيد.

وتابع أن الصيادين كبار السن يمتلكون خبرات كثيرة، ولكن قد تغيب عنهم الجوانب القانونية  والمستحدثة  فى أعمال التصنيع للشباك للحفاظ على المخزون السمكى وصيد السمك المناسب.

كما أن جيل  الشباب من الصيادين يحتاج للتعريف بهذه الصناعة لاكتساب مهارات جديدة  تساعدهم إلى جانب مهنة الصيد .


 

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محاضرات بقصور وبيوت الثقافة لتوعية النشء في شمال سيناء

شباك البردويل صيادو الصيد بحيرة

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