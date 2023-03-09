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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة : الابتكار والتكنولوجيا من ضرورات تحقيق المساواة بين الجنسين

صدى البلد

  أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة ، أن الابتكار والتكنولوجيا ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين ، مؤكدا أن هذا اليوم هو دعوة إلى العمل لمساندة النساء اللائي يطالبن بحقوقهن الأساسية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلطت الأمم المتحدة الضوء على أهمية التكنولوجيا والابتكار للنهوض بالمساواة بين الجنسين. 
وقال الأمين العام إن التكنولوجيا يمكن أن توسع مسارات الحصول على التعليم والفرص للنساء والفتيات، ولكن يمكن استخدامها أيضا لمواجهة الإساءة والكراهية.
وأشار "جوتيريش" إلى العقبات التي تواجهها النساء والفتيات من مظالم هيكلية وتهميش وعنف وأزمات متتالية "نحتفل بإنجازات النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، في كافة أرجاء العالم، لكننا ندرك أيضا العقبات الهائلة التي يواجهنها".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى العمل لدعم النساء المطالبات بحقوقهن الأساسية فيما يقدمن تضحيات شخصية كبيرة في سبيل ذلك، والعمل على تعزيز الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة وتبوئها الأدوار القيادية.
وفي سياق شعار الاحتفال باليوم الدولي الذي يؤكد أهمية التكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين، أشار "جوتيريش" إلى أن النساء تشكل أقل من ثلث القوى العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
وشدد على ضرورة سد الفجوة الرقمية وزيادة تمثيل النساء والفتيات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
وقد أدى استبعاد النساء من العالم الرقمي إلى ضياع ما يقدر بنحو تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العقد الماضي - وهي خسارة يمكن أن تزيد لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 في حال عدم اتخاذ أي إجراء كما قال الأمين العام.
وقال "جوتيريش" إن الاستثمار في المرأة ينهض بجميع الناس وبالمجتمعات قاطبة وبالبلدان كافة. ودعا إلى العمل المشترك - عبر الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني - لبناء عالم أكثر شمولا وعدلا وازدهارا للنساء والفتيات والرجال والفتيان في كل مكان.
ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة كل الأطراف، من الحكومات والنشطاء والقطاع الخاص، إلى تفعيل الجهود لتشكيل عالم رقمي أكثر أمانا وشمولا وإنصافا للجميع. وقالت إن الفجوة المستمرة بين الجنسين في مجال الوصول الرقمي يحول دون إطلاق النساء العنان لإمكاناتهن التقنية الكاملة.
وقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي طبعة 2023 من خريطة المرأة في السياسة، حول التمثيل السياسي للمرأة في مختلف أنحاء العالم، حيث تظهر هذه البيانات الجديدة غياب أصوات النساء وخبراتهن، إذ يشكلن أقل من 25% من أعضاء مجالس الوزراء. كما تتولى النساء القيادة بشكل أساسي في مجال السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بينما لا يزال الرجال يُهيمنون على مجالات الاقتصاد والدفاع والطاقة وغيرها من الحقائب القوية.
ويقتصر تمثيل النساء في المناصب القيادية السياسية العليا في مختلف أنحاء العالم على 11.3% من رؤساء الدول و 9.8% من رؤساء الحكومات. وتُظهر البيانات الجديدة أيضا أن النسبة العالمية لأعضاء البرلمان من النساء قد ارتفعت إلى 26.5% مقارنةً بـ 25.5% عام 2021.

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