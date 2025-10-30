مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إننا في 2016 كنا فقدنا الأمل في تكملة المتحف المصري الكبير، وكانت نسبة الإنشاءات 16% فقط منذ عام 2002 حتى 2026.

وتابع عيسى زيدان، في لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي: تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بسرعة العمل على تكملة المشروع وقفزت نسبة الإنشاءات خلال خمس سنوات إلى 95% والآن، نقدم المتحف هدية من مصر للعالم.

وقال زيدان، إن المتحف المصري الكبير يعد مؤسسة ثقافية حضارية على أعلى مستوى عالمي، ويضم مجموعة من أروع القطع الأثرية في التاريخ الإنساني، بدءًا من المسلة المعلقة، مرورًا بـالبهو العظيم الذي يحتضن تمثال الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أن من أبرز مكونات المتحف ما يُعرف بـ الدرج العظيم، الذي يُعد فريدًا من نوعه على مستوى المتاحف العالمية، إذ لا يوجد متحف آخر يعرض آثارًا على سلم بهذه الضخامة والجمال، وبكميات ضخمة من القطع التي تتجاوز أوزانها آلاف الأطنان.

وأكد، أن وراء كل قطعة أثرية قصة من الجهد والعمل قام بها المرممون والأثريون والمهندسون والعمال المصريون للوصول إلى هذا المستوى من الإبهار.