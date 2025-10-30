بشرة خير لمصر.. خبير سياحي: أعداد السائحين والليالي السياحية ستزداد بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

علق حسام هزاع الخبير السياحي، على استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر.

وقال حسام هزاع في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" عقب افتتاح المتحف المصري الكبير سوف تزداد أعداد السائحين القادمين لمصر ".

وتابع حسام هزاع :" المتحف المصري الكبير يحتوي كافة تفاصيل الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في سبل العرض المتحفي للقطع الأثرية ".

وأكمل حسام هزاع :" القيادة السياسية والدولة تدعم القطاع السياحي بشكل كبير من اجل الترويج للسياحة المصرية".

ولفت حسام هزاع :" سوف تزداد عدد الليالي السياحية وسوف تزداد أعداد الغرف السياحية وذلك بفضل الزخم الذي سوف يحدثه المتحف المصري الكبير ".