برلمانية: تطوير منظومة المخلفات الصلبة خطوة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الأخضر

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية، من خلال توفير المواد الأولية وإعادة التدوير بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.

فرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدة

وأشارت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونقل أفضل الخبرات العالمية سيمكن مصر من تحسين عمليات جمع وفرز المخلفات وتحويلها إلى منتجات صناعية مفيدة، ما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة المخلفات يضمن كفاءة أعلى، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويزيد من الشفافية في إدارة الموارد البيئية على مستوى جميع المحافظات.

واختتمت النائبة تصريحها بالقول إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الصناعي والاقتصادي في مصر.