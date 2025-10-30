منال عوض تبحث مع الوكالة الألمانية التعاون في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع أندرياس رووب، مدير برنامج قطاع الأعمال والتحول الأخضر، بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر ومجموعة العمل، حيث تم استعراض أهم الانجازات التي حققها مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في المرحلة الحالية (الثالثة) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومناقشة الاجراءات والاعمال التي سوف تتم في المرحلة القادمة (الرابعة) من البرنامج، وذلك بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني للمخلفات، فريق عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهم السيد جورج ماريو، والدكتورة سهير مراد، والمهندسة لمياء سعيد .

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بمدير برنامج قطاع الأعمال والتحول الأخضر بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومجموعة العمل، مقدمة الشكر لهم على التعاون البناء الذى أسفر عن انجازات متميزة في المراحل السابقة من مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في محافظات كفر الشيخ ، الغربية ، قنا ، أسيوط من أجل النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة في تلك المحافظات وتعاونهم الدائم مع وزارة البيئة بجهازيها، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات على جهودهم للارتقاء بالمنظومة خلال الفترة الماضية.

واستمعت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع للعرض التقديمي حول إنجازات مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في المرحلة الحالية (الثالثة) وخطة عمل البرنامج في المرحلة الرابعة، الإطار الاستراتيجي لها ودور ومشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة، كما تم استعراض التعاون الذي ينفذه البرنامج مع منظمات غير الحكومية في إدارة المخلفات الصلبة والاقتصاد الدائري الصديق للبيئة، وخطة عمل البرنامج لتحسين قدرات إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات الأربعة.

وأكدت وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الانجازات التي تحققت في المراحل السابقة وتطبيقهم في المرحلة الرابعة التي يتم التخطيط لها، لافتة إلى ضرورة دراسة مقترح تنفيذ بعض مشروعات المنظومة في القاهرة الكبرى التي تعد أكبر منطقة تعاني من كميات كبيرة من المخلفات وتحتاج لتكثيف الاعمال، ثم العمل على تطبيق التجربة بعد ذلك في محافظة الاسكندرية لافتةً إلى ان الفترة القادمة تحتاج لبذل مزيد من الجهد من أجل تطوير العمل ليكون على مستوى أكبر من الأربع محافظات.

وأشارت د. منال عوض إلى ضرورة عمل خطة محلية لكل محافظة توضح إجراءات المنظومة بها، وتحدد كميات المخلفات وطرق التخلص الآمن منها مع تعميمها على نطاق ٢٧ محافظة، وتكون الخطة موحدة الاجراءات شاملة عقود التشغيل، كمية المخلفات، طرق المعالجة، طرق التخلص الآمن وغيرها، على أن يتم عمل تطبيق إلكتروني بالتعاون مع الوكالة الالمانية لتسجيل كميات المخلفات عليه، ويتم ربطه بمتخذي القرار في المحافظة حتى يتيح للمسئولين متابعة كافة البيانات الخاصة بالمخلفات، مؤكدة على ضرورة توافر تلك البيانات للوزارة لمعرفة مشكلات كل محافظة وتسهيل التعامل معها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيتم إعداد خطة استراتيجية رئيسية لكل محافظة من المحافظات الأربعة لتكون نموذج يتم تعميمه على كافة المحافظات، وسيتم تطبيقها أولاً على محافظة قنا. كما سيتم اختيار عدد من المحافظات لتنفيذ أنشطة محلية تشمل عدة مجالات ومنها تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، متطلعةً إلى دعم الوكالة لتفعيل منظومة منع الاكياس والاكواب البلاستيكية أحادية الاستخدام في عدد من المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومدينة الجونة كنموذج للقطاع الخاص بداية من العام القادم نظراً لضررهم البالغ على الحياة البحرية وبيئة الشعاب المرجانية.

وأكدت د. منال عوض على ضرورة تنظيم عدد من الدورات التدريبية بالتعاون بين مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية والوكالة الالمانية ووزارة البيئة لتدريب موظفي إدارات البيئة والمخلفات في المحافظات المختلفة على التعامل مع موضوعات مهمة كمبدأ المسئولية الممتدة المنتج، والتوعية بأضرار الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ومنظومة المخلفات، وتعريفهم كيفية مساعدة الشركات الناشئة في تأسيس مشروعات صغيرة وتحقيق نجاحات في تلك المجالات.

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى مجالات تعاون أخرى مع الوكالة الالمانية وهي قضية التغيرات المناخية، مشيدة بالتعاون الذي تم مع الوكالة بنجاح في هذا المجال، حيث تم وضع استراتيجية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية في محافظة الجيزة، مطالبة باستكمال العمل في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يتم الاتفاق مع الشركاء على قيام كل منظمة بالتعاون لوضع خطة إستراتيجية للتكيف والتصدي لآثار التغيرات المناخية في محافظة أو أثنين مما يسهم بنسبة كبيرة في التقليل من آثارها السلبية وخاصة محافظات الدلتا والسواحل.

ومن جانبه أكد مدير برنامج قطاع الأعمال والتحول الأخضر بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيدا بالنجاحات التي تحققت من خلال التعاون في السنوات السابقة في محافظات البرنامج الأربعة، مع إمكانية دراسة دعم الوزارة في مجال المسئولية الممتدة للمنتج. كما أكد أن الوكالة تقدم الدعم للشركات الناشئة والجمعيات الاهلية في منظومة المخلفات، مشيرا إلى مواصلة العمل في تنفيذ عدد من الأنشطة بالمحافظات الأربعة.

وقد وجه فريق الوكالة الألمانية الدعوة للدكتورة منال عوض لحضور مؤتمر الكلايمثون للمشروعات الشبابية الناشئة بقنا.