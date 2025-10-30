قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟

أمم أفريقيا
أحمد أيمن

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025 عن توفير تأشيرات إلكترونية مجانية لجماهير أربع دول إفريقية، وهي: مصر، تونس، جنوب أفريقيا وزامبيا. 

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز حضور الجماهير للعالمية في البطولة التي ستعقد في المغرب.

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا ستقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

مجموعة منتخب مصر

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

تتمثل المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

طريقة الحصول على التأشيرة

وفقًا للبيان الرسمي للجنة، يمكن للجماهير من الدول الأربعة الحصول على التأشيرات المجانية عن طريق تطبيق "يال". 

يُعتبر تطبيق "يال" منصة تفاعلية حيث يمكن للجماهير أيضًا الحصول على بطاقة المشجع (Fan ID). يُشترط أن يحمل المشجع بطاقة FAN ID لكي يتمكن من الحصول على تذكرة واحدة لكل مباراة.

تعتبر خطوة الحصول على التأشيرة الإلكترونية ضرورية قبل استكمال إجراءات شراء تذاكر المباريات عبر التطبيق الرسمي الخاص ببيع التذاكر التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مباريات منتخب مصر في البطولة

يستعد منتخب مصر لخوض ثلاث مباريات في دور المجموعات ضمن كأس الأمم الإفريقية:

الجولة الأولى: ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً.

الجولة الثانية: ضد جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر الساعة 05:00 مساءً.

الجولة الثالثة: ضد أنجولا يوم 29 ديسمبر الساعة 06:00 مساءً.

يٌذكر أن منتخب كوت ديفوار هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على نيجيريا. بينما خرج منتخب مصر من النسخة الأخيرة من البطولة في دور الـ16، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

يتطلع منتخب الفراعنة هذا العام لإنهاء سنوات العجاف بالتتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب دام 15 عاماً. يملك منتخب مصر التاريخي 7 ألقاب في هذه البطولة، ويأمل في تحقيق اللقب الثامن ليحيي آمال جماهيره العريضة.

كما يعد المنتخب الوطني المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وذلك سنوات (2006، 2008، و2010).

