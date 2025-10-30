أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الهيئة العامة للاستعلامات أعلنت أنها منحت تصاريح إعلامية لتغطية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير للعديد من الوسائل الإعلامية.

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه سوف يتم نقل هذا الحدث ليشاهدة مئات الملايين حول العالم عبر العديد من الوسائل الإعلامية في العالم.

وكشف محمد مصطفى شردي، أن الهيئة العامة للاستعلامات منحت تصريح لـ 450 مراسل يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين.

وتابع: منح تصريح لـ 70 وسيلة إعلام أوروبية، و24 وسيلة إعلام أمريكية، و 30 وسيلة إعلامية من دول آسيا، و48 من الصحف والتليفزيون والمواقع العربية، و70 من أكبر وشبكات التليفزيون في العالم، وأهم 35 وكالة إعلامية في العالم.