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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعيد والجزار يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 23-2024

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 23-2024. 

حضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة للمكتب الفني، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى القطاعات التابعة لوزارة الإسكان والمحددة بالخطة بالعام المالي القادم، والتي تشمل قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام الإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
 

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