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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي السابع لحسابات ومعلومات القناة.. 14 المقبل

صدى البلد

 

تُنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوى السابع للبحوث الطلابية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس.

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تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس المؤتمر.

قام بالتنظيم للمؤتمر  الدكتور أسامة فاروق مقرر المؤتمر و الدكتور محمد ميعاد نائب رئيس المؤتمر بالتنسيق مع إتحاد طلاب الكلية ممثلاً فى الطالب عبد الرحمن مصطفى رئيس إتحاد الطلاب .

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور هى  التحول الرقمي والأمن السيبراني ، مؤسسات التعليم وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات تحلية ماء البحر وأمن مصر المائي، ريادة الأعمال واستراتيجيات العملية البيئية.

جامعة قناة السويس الاسماعيلية قناة السويس التحول الرقمي محافظ الإسماعيلية الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم لشئون التعليم والطلاب

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