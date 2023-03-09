العموم البريطاني: مخزون الذخيرة في الجيش انخفض لدرجة تعرض أمننا للخطر

أعلنت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، أن مخزون الذخيرة في المملكة المتحدة انخفض لدرجة أنه يعرض أمننا للخطر.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا، عن افتتاح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف الناتو في القطب الشمالي وسط مخاوف من التهديدات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت البحرية الملكية البريطانية إن القاعدة العسكرية في النرويج التي تم إنشاؤها حديثًا، تسمى "كامب فايكنج"، وستكون بمثابة مركز لقوات مشاة البحرية الملكية.

ووصفت القوات بأنها رأس رمح القطب الشمالي والوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في الطقس البارد المتطرف.

وأضافت البحرية الملكية البريطانية، أن قاعدة عمليات جديدة في القطب الشمالي ستدعم قوات الكوماندوز البريطانية على مدى السنوات العشر المقبلة حيث تؤكد المملكة المتحدة التزامها بالأمن في أقصى الشمال.