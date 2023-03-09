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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يلبسوا حِشِم .. فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بشأن أزياء الممثلات

صدى البلد

كشفت الفنانة حياة الفهد عن تفاصيل تدخلها فى الأعمال الدرامية التى تقوم ببطولتها على شاشة التليفزيون ، وذلك فى أحد الحوارات التليفزيونية. 

وقالت حياة الفهد إنها تجبر الفنانات المشاركات معها في بطولة الأعمال الدرامية على ارتداء ملابس محتشمة. 

وتابعت حياة الفهد قائلة :الدراما تدخل منازل الأسر وقد يشاهدها أطفال ومراهقون، وعلينا أن تكون ملائمة للمشاهدة.

واستكملت حياة الفهد  أنها تعمل كذلك على تعديل أي كلمات غير مناسبة في السيناريو أو عبارات غير لائقة أو مخالفة للمعنى المفترض، لافتة إلى أنه كان هناك في السابق "بروتوكول" يجمع الممثلين على النص لمراجعته، أما في الوقت الحالي فإن الفنان يكتفي بقراءة دوره فقط.

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حياة الفهد تطلب ترحيل الوافدين الأجانب من الكويت  :

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بكورونا من الكويت، وذلك عبر مداخلة في برنامج تلفزيوني.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: "إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها".

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

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